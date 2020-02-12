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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Что случилось этой ночью: среда, 12 февраля

Новые данные по коронавирусу, перехват секретных переписок США и ФРГ и презентация Samsung новых смартфонов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Уже почти 45 тыс. человек заразились новым коронавирусом в Китае, умерли более 1,1 тыс. Большинство новых случаев заражения и смертей зарегистрированы в провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания. Вылечить при этом удалось уже более 4,7 тыс. пациентов. Помимо этого, на круизном лайнере Diamond Princess заражение коронавирусом подтверждено еще у 39 человек - общее число заболевших на судне достигло 174.

- В Забайкалье из больницы выписали китайца, у которого в конце января обнаружили коронавирус. Несколько анализов подряд показали отсутствие у него вируса. Однако жена и дочь гражданина Китая, которые с ним контактировали, пока остаются под наблюдением врачей.

- Польский регулятор UOKIK запросил у "Газпрома" документы для расследования по Nord Stream 2. Ранее в рамках этого расследования UOKIK оштрафовал французскую Engie Energy за "упорный и безосновательный отказ" предоставить информацию - и теперь обратился с аналогичным требованием к "Газпрому".

- ЕС обеспокоен "интенсивным" наступлением войск РФ и Ирана в Идлибе. Это может привести к большим жертвам среди гражданского населения, новой волне беженцев и эскалации конфликта ввиду риска конфронтации между российскими и турецкими военными, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также он призвал соблюдать соглашение о прекращении огня между РФ и Турцией, чтобы избежать масштабного конфликта.

- Швейцария начала расследовать информацию о перехвате США и ФРГ секретных переписок 120 стран. Как сообщали ZDF и The Washington Post, американская и немецкая разведки с 1970-х годов получали информацию от швейцарского производителя шифровального оборудования Crypto AG, которым на самом деле владели США и ФРГ. За доступ к секретной переписке Crypto AG якобы получала миллионы долларов.

- Samsung представил первый складной смартфон Galaxy Z Flip с гибким стеклом. В российских магазинах новинка появится 14 февраля и будет стоить 119 990 рублей. Кроме того, южнокорейская компания показала линейку смартфонов-флагманов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra, оснащенных камерами с ИИ, и беспроводные наушники Galaxy Buds Plus. Продажи этих устройств стартуют в России 13 марта.

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