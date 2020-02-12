В парламенте Сербии пообещали никогда не вводить санкции против РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Сербии Майя Гойкович заявила, что Белград никогда не будет вводить санкции против Москвы.

"Мы никогда не вводили и не будем вводить санкции против России", - сказала Гойкович, открывая в среду заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

В апреле 2019 года первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич говорил, что никакое давление извне не заставит Белград ввести антироссийские санкции.