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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

В парламенте Сербии пообещали никогда не вводить санкции против РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Сербии Майя Гойкович заявила, что Белград никогда не будет вводить санкции против Москвы.

"Мы никогда не вводили и не будем вводить санкции против России", - сказала Гойкович, открывая в среду заседание Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Народной скупщиной Сербии.

В апреле 2019 года первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич говорил, что никакое давление извне не заставит Белград ввести антироссийские санкции.

Сербия Россия

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