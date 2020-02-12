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В США сообщили, что у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру

В США сообщили, что у Huawei есть "тайный" доступ к мобильным сетям по всему миру
Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Huawei Technologies Co. имеет доступ к данным, передающимся через оборудование, которое она устанавливает по всему миру, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"У нас есть доказательства, что Huawei имеет тайный доступ к чувствительным персональным данным в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру", - сказал О'Брайен, которого цитирует The Wall Street Journal.

По информацию американских спецслужб, китайская компания обладает таким доступом уже более десяти лет. Производители телекоммуникационного оборудования обязаны оставлять путь для доступа к сетям властей в правоохранительных целях, пишет WSJ. Такая практика регулируется законодательством каждого государства. При этом сами производители оборудования не должны иметь возможности получить доступ к данным без согласия операторов сетей.

Представитель Huawei опроверг обвинения американских властей. "Законный порядок доступа к данным строго регламентирован. Ни один сотрудник Huawei не имеет права на доступ к сетям без явно выраженного согласия оператора сети", - сказал он. По его словам, доступ без разрешения оператора невозможен, и его получение было бы сразу же обнаружено.

"Война" США против Huawei

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

В конце января 2020 года правительство Великобритании дало согласие на участие Huawei в создании британских сетей 5G, но с рядом ограничений. Парламент Германии должен провести в ближайшие недели голосование по проекту закона, который откроет Huawei полный доступ к рынку 5G, если компания предоставит гарантии безопасности.

Три крупнейших германских мобильных оператора используют оборудование Huawei. Deutsche Telecom заявил, что не беспокоится о своих сетях. Система управления доступом к сетям в правоохранных целях разрабатывалась германской компанией, что не позволит Huawei получить доступ к данным, отметил оператор.

В конце декабря 2019 года заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер посетил Берлин, чтобы предоставить данные американской разведки правительству Германии. Как отмечается в документе министерства иностранных дел Германии, на который ссылается WSJ, Поттингер представил "неопровержимые доказательства" угрозы, которую представляет оборудование Huawei.

Huawei США Китай Роберт О'Брайен

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