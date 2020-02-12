Песков обвинил Турцию в невыполнении обязательств по нейтрализации террористов в Идлибе

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Турция обязалась обеспечить нейтрализацию террористов в Идлибе, однако они по-прежнему нападают на сирийские войска и российские военные объекты, что недопустимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле по-прежнему придерживаются Сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего Москву в причастности к нападениям в Идлибе.

По словам Пескова, "в частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательство по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе".

"Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов", - продолжил пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что "это является недопустимым, и это идет вразрез с Сочинскими договоренностями".