В Сирии произошла перестрелка между западными военными и проправительственными силами

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Отряд возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка) вступил в боестолкновение с проправительственными силами в районе населенного пункта Камышлы на северо-востоке Сирии.

12 февраля солдаты коалиции, осуществлявшие патрулирование в районе Камышлы, натолкнулись на блок-пост, занятый проправительственными сирийскими силами, говорится в распространенном в среду сообщении официального представителя коалиции полковника Майлза Каггенса.

"После того, как военные коалиции сделали нескольких предупреждений и попыток разрядить ситуацию, патруль подвергся обстрелу из легкого стрелкового оружия неизвестными. В рамках самообороны военные коалиции открыли ответный огонь", - отмечается в сообщении, размещенном в твиттере официального представителя коалиции.

Ситуацию удалось разрядить, и инцидент в настоящее время расследуется. Патрульный отряд коалиции вернулся на базу.