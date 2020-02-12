Казахстан предложил России проложить через свою территорию "Силу Сибири-2"

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Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев предложил главе Минэнерго РФ рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики, сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.

В министерстве уточнили, что предлагается проложить "Силу Сибири - 2" по территории Казахстана с дальнейшим присоединением к газопроводной системе "Запад - Восток" Китайской Народной Республики.

Предложение казахстанской стороны было высказано в ходе встречи с министром энергетики России Александром Новаком в Москве.

Во время встречи главы энергетических ведомств также обменялись мнениями по вопросам двухстороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере и обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС.

"Сила Сибири" - стратегический магистральный газопровод для поставок газа российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Источником газа для заполнения мощностей магистрального газопровода на первом этапе станет Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение (Якутский центр газодобычи), на втором этапе добавится Ковыктинское газоконденсатное месторождение (Иркутский центр газодобычи).

Строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км началось в сентябре 2014 г. Он заработал 2 декабря 2019 года.

Полная протяженность газопровода "Сила Сибири" составит около 3 тыс. км.