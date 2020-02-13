Венесуэла пожаловалась в Международный уголовный суд на американские санкции

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Венесуэла заявила, что обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать законность американских санкций в отношении страны, сообщает в четверг The Washington Post.

Каракас расценивает ограничения, введенные США, как возможные преступления против человечности и форму ведения экономической войны. "Мы считаем, что односторонние принудительные меры являются преступлениями против человечности, от которых страдает население Венесуэлы", - заявил министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса, который официально передал жалобу в МУС.

Арреаса считает, что вердикт МУС по этому делу позже может быть использован, чтобы "остановить безумие Соединенных Штатов" и в отношении других стран, например, Кубы и Ирана.

Однако, как отмечают СМИ, Международной уголовной суд уполномочен выносить приговоры только в отношении отдельных лиц, а не государств в целом. Со своей стороны, Арреаса не прокомментировал, названы ли в жалобе конкретные люди.

Вашингтон, в частности, в прошлом году ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США.