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В Пентагоне связали развитие ядерных сил с угрозой со стороны России

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Гиперзвуковое оружие России вынуждает США модернизировать свои ядерные силы, в частности, ядерную триаду, заявил заместитель министра обороны США Алан Шаффер.

Такое оружие, имеющееся в распоряжении России, в частности, ракеты "Авангард", "являются средством, которое представляет собой оказывающую давление угрозу" для обороны США. Поэтому Вашингтон вынужден "модернизировать свою ядерную тираду и поддерживать уровень ядерного сдерживания", сказал он, выступая на международной конференции по вопросам ядерного сдерживания.

Шаффер отметил, что даже без гиперзвукового оружия Россия и Китай располагают достаточным количеством баллистических ракет, которые "являются вызовом для Соединенных Штатов, и Пентагон должен быть готов к ответным мерам".

По его словам, в условиях отсутствия средств защиты от гиперзвукового оружия важную роль играет ядерный арсенал. Его нужно поддерживать и совершенствовать в будущем.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем превратит США в самую мощную ядерную державу в мире. Он также сообщил, что США располагают значительным количеством "сверхбыстрых" ракет.

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