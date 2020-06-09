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В НАТО модернизированный ядерный арсенал РФ сочли новым вызовом для альянса

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российский ядерный арсенал представляет новый вызов для НАТО и делает целесообразным проведение оценки возможностей альянса в этой сфере, считает директор по ядерной политике организации Джессика Кокс.

"В последние годы Россия вновь решила опереться на ядерные вооружения, развернутые на европейском театре, с целью противостоять тому, что она расценивает как превосходство НАТО в обычных видах вооружений", - пишет Кокс в статье, опубликованной в журнале NATO Review.

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По словам натовской чиновницы, которая ранее была директором по контролю за вооружениями в Совете национальной безопасности США, Россия с начала 2000-х годов модернизировала порядка 80% стратегических ядерных сил, в то время как Соединенные Штаты только сейчас приступают к реализации программы модернизации.

"В силу этого Россия лучше подготовлена к быстрому развертыванию новых стратегических боеголовок на современных развернутых межконтинентальных баллистических ракетах, ракетах на подводных лодках и бомбардировщиках, когда налагающий ограничения новый Договор об СНВ (ДСНВ) от 2010 года истечет между 2021 и 2026 годами. Это особенно важно, принимая во внимание слабый прогресс в обсуждении нового договора о режиме контроля за стратегическими вооружениями, прежде чем ДСНВ прекратит действие", - подчеркнула американский дипломат.

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По ее словам, Россия, наряду с гиперзвуковым оружием, разрабатывает новые ядерные системы - такие как ядерные крылатые ракеты с ядерными двигателями и беспилотные ядерные подводные торпеды, которые "могут использоваться для запугивания, принуждения и атак на союзников НАТО, у которых есть мало возможностей для предупреждения и ответа".

"Для чего России нужны эти виды вооружений, неясно. Однако для НАТО благоразумно оценить свои собственные возможности в свете этих новых российских систем", - отметила Кокс.

При этом, по ее словам, "наибольший разрыв между НАТО и Россией наблюдается в области тактических и нестратегических ядерных вооружений".

"Россия, имея сравнительно большие запасы нестратегических ядерных боеголовок - порядка 1500-2000 единиц, хранящихся на складах, по данным из открытых источников, против приблизительно 150-200 американских бомб свободного падения, находящихся в подземных хранилищах, представляет новый вызов для региональной системы сдерживания и обороны НАТО", - подчеркнула глава директората ядерной политики альянса.

НАТО Джессика Кокс США

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