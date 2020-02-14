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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:07

Бэнкси подарил родному городу валентинку

Бэнкси подарил родному городу валентинку
Фото: PA/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Бристоле накануне 14 февраля на торце здания в районе Бартон-Хилл появилась новая работа Бэнкси. Художник опубликовал ее фотографию в своем инстаграме.

На "валентинке" девочка стреляет из рогатки, попадает в нечто и оно взрывается букетом красных цветов.

Жители Бартон-Хилла увидели эту работу ранним утром 13 февраля, одной из первых об этом сообщила Ассоциация сомалийской общины Бристоля и поблагодарила автора работы.

Весь день к работе стекались толпы зевак, и хозяева квартир, расположенных в доме, уже забеспокоились, как бы защитить это произведение искусства, пишет Guardian.

В своем инстаграме Бэнкси опубликовал фото этой работы в ночь на пятницу. Он таким образом подтверждает авторство некоторых из своих работ.

Считается, что Бэнкси родился в Бристоле в 1974 году. Он с 1990-х годов занимается граффити и до сих пор предпочитает сохранять анонимность.

Бэнкси Бристоль

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