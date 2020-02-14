Экипаж сбитого вертолета сирийской армии погиб

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Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж вертолета сирийской армии, сбитого в западной части сирийской провинции Алеппо, погиб, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что силы сирийской оппозиции выпустили по вертолету ракету "земля-воздух". Сирийские СМИ сообщают, что причиной крушения вертолета стала "вражеская ракета", но не уточняют, кто именно ее выпустил.

Это не первый вертолет правительственных сил, сбитый в Сирии за последнюю неделю. Три дня назад СМИ сообщили, что поддерживаемые Турцией силы оппозиции сбили вертолет сирийских правительственных сил в районе деревни Нираб недалеко от города Алеппо.

Ранее арабские СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска проводят в провинции Алеппо операцию, которая в случае успеха позволит разделить на две части очаг сопротивления экстремистов на северо-западе страны. Кроме того, армия Сирии установила полный контроль над автомагистралью М5, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Именно освобождение этой дороги было главной целью наступления, проводимого военными в провинции Идлиб.