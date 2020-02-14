Председатель Мюнхенской конференции констатировал удаление России от Европы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - На открытии Мюнхенской конференции по безопасности ее руководитель Вольфганг Ишингер назвал отношения с Россией и проблему изменения климата как две важные темы мероприятия.

"Даже если мы признаем, что Россия движется в сторону от Европы, (. . .) наша обязанность состоит в том, чтобы держать двери открытыми", - сказал он.

На конференцию соберется более 500 высокопоставленных политиков со всего мира. В числе подтвержденных участников форума - генсек НАТО Йенс Столтенберг, генсек Интерпола Юрген Сток, руководитель ОЭСР Хосе Анхель Гурриа, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Австрии Себастьян Курц, президент Украины Владимир Зеленский.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Участие в мероприятии подтвердили: министры обороны США, ФРГ, Турции и Канады, президент Афганистана Ашраф Гани, глава МИД Ирана Джавад Зариф, президент Азербайджана Ильхам Алиев, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава Facebook Марк Цукерберг.

Германию будут представлять президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и спикер бундестага Вольфганг Шойбле.

В этом году в Мюнхен приедет и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус: как ожидается, вспышка коронавируса в Китае станет одной из главных тем обсуждения на форуме.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.