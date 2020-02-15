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Что произошло за день: суббота, 15 февраля

Поставки турецкой военной формы боевикам в Сирии, утраченное первенство России на Олимпиаде в Сочи и заявления на Мюнхенской конференции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российский источник рассказал о помощи Турции боевикам в Сирии. Собеседник "Интерфакса" рассказал, что террористы в Идлибской зоне получают американские ПЗРК, бронетехнику и турецкую военную форму. В субботу "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели закрытую встречу. В понедельник турецкая делегация приедет в Россию для переговоров по ситуации в Идлибе, после них будет принято решение о необходимости встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

- Международный союз биатлонистов отстранил двоих российских спортсменов от соревнований за допинг. Светлана Слепцова и Евгений Устюгов лишены всех наград. После принятия решения о судьбе Устюгова, ставшего чемпионом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, Россия опустилась в общем медальном зачете на второе место, первую строчку заняла Норвегия.

- Эммануэль Макрон заявил об ожидании попыток России повлиять на выборы во Франции. По словам французского президента, Россия поддерживает в стране евроскептиков и консерваторов. В ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности он также высказался за диалог с Россией и отметил обоюдный вред от санкций и контрсанкций. Между тем основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что попытки влияния на выборы через соцсети стали чаще совершаться "изнутри".

- Владимир Зеленский объявил о планах провести местные выборы в октябре 2020 года. Президент Украина заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что голосование должно быть организовано и на неподконтрольных Киеву территориях, в связи с чем он упомянул не только Донбасс, но и Крым. Он также озвучил предложение о разведении сил в Донбассе по секторальному принципу и стремление продолжить обмен с Россией удерживаемыми лицами.

- Российские пограничники задержали рыбаков с Украины за браконьерство. Они незаконно ловили камбалу-калкана в Азовском море. Документов у рыбаков не было, мужчины взяты под стражу на 48 часов до выяснения обстоятельств.

- "Гражданские самолеты Сухого" обратятся в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом SSJ-100. В пресс-службе заявили, что на записи зафиксированы не те испытания, которые регулярно проводит производитель. Публикацию там расценили как "очередной виток кампании по дискредитации" российского авиастроения. Так в компании отреагировали на публикацию эксперта Вадима Лукашевича о провале испытаний надувных трапов SSJ-100 в реальных условиях.

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