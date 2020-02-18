СНБО Украины соберется на заседание во вторник

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет в Киеве в первой половине дня вторника, сообщается на сайте Офиса президента.

В анонсе отсутствует информация о теме заседания СНБО.

В сообщении также анонсируется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины по итогам заседания.

Ранее украинские военные сообщили о бое на линии разграничения в Донбассе и потерях. В штабе Операции объединенных сил Украины утверждают, что "незаконные вооруженные формирования перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", и сообщают, что украинские военные дают адекватный ответ.

Со своей стороны в самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что Вооруженные силы Украины утром 18 февраля обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населённых пункта ЛНР. В результате обстрелов, по информации из Луганска, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировск и Донецкий.