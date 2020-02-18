Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:35

СНБО Украины соберется на заседание во вторник

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины пройдет в Киеве в первой половине дня вторника, сообщается на сайте Офиса президента.

В анонсе отсутствует информация о теме заседания СНБО.

В сообщении также анонсируется брифинг с участием секретаря СНБО, руководства Генерального штаба ВСУ, министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины по итогам заседания.

Ранее украинские военные сообщили о бое на линии разграничения в Донбассе и потерях. В штабе Операции объединенных сил Украины утверждают, что "незаконные вооруженные формирования перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", и сообщают, что украинские военные дают адекватный ответ.

Со своей стороны в самопровозглашенной Луганской народной республике утверждают, что Вооруженные силы Украины утром 18 февраля обстреляли из крупнокалиберной артиллерии и минометов четыре населённых пункта ЛНР. В результате обстрелов, по информации из Луганска, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Кировск и Донецкий.

Украина СНБО

Новости

Киев раскрыл данные о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

Дипломаты отказались комментировать закупку Пхеньяном 12 российских скакунов

Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Украинские военные сообщили о потерях в бою на линии разграничения в Донбассе

Что случилось этой ночью: вторник, 18 февраля

Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс.

Число заразившихся коронавирусом вне материкового Китая превысило 1 тыс.
Новый коронавирус в Китае

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Выручка Apple в I квартале будет ниже запланированной из-за коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 60 тыс.

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');