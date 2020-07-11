Белый дом объявил о смягчении Трампом приговор своему другу и советнику

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Белый дом объявил о смягчении президентом США Дональдом Трампом ранее вынесенного приговора своему другу и советнику Роджеру Стоуну, осужденному ранее за ложные показания Конгрессу, данные под присягой.

Ему также инкриминировали связи с WikiLeaks и участие в предвыборном "сговоре" штаба Трампа с Россией.

"Роджер Стоун - жертва мистификации c вопросом, касающимся России, который левые и их союзники в средствах массовой информации продвигали в течение многих лет в попытке подорвать президентство Трампа. Никогда не было никакого сговора между кампанией Трампа или администрацией Трампа с Россией. Такой сговор никогда не был ничем иным, как фантазией не способных принять результат выборов 2016 года", - говорится в распространенном заявлении Белого дома.

В нем отмечается: "Роджер Стоун уже сильно пострадал. С ним обошлись очень несправедливо, как и со многими другими в этом деле. Роджер Стоун теперь свободный человек!"

Стоун должен был явиться во вторник в федеральную тюрьму в Джесупе, штат Джорджия, чтобы начать отбывать наказание в течение трех лет и четырех месяцев.