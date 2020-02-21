Зеленский пообещал помощь украинке, отказавшейся уезжать из Уханя без собаки

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинке Анастасии Зинченко, которая осталась в Ухане (Китай) из-за невозможности вылететь в Украину вместе со своей собакой, найти способ эвакуировать ее домой.

Видеозапись разговора с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте в инстаграме в пятницу утром.

"Я знаю, вы остались, потому что собаку не взяли на борт... мы там вас не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и пути. Я просто недавно узнал об этой проблеме... но мы найдем способ, чтобы вас вернуть", - сказал президент.

Накануне в Полтавской области Украины возникли беспорядки из-за размещения эвакуированных из Уханя (Китай) на карантин в поселке Новые Санжары в санатории Нацгвардии. Полиция задержала более двух десятков местных жителей, протестующих против такого соседства. В результате столкновений пострадали несколько полицейских.

Всего из Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме этого, после двухнедельной обсервации в Украине домой в свои страны вернутся также 27 иностранцев.