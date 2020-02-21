Глава Минздрава Украины ушла на карантин вместе с эвакуированными из Китая

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в знак солидарности с эвакуированными из Китая поселилась в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области и там она продолжит выполнять должностные обязанности.

"Я, наконец, нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение... Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации", - написала Скалецкая на своей странице в фейсбуке в пятницу.

По ее словам, в четверг вместе с представителями ряда министерств и ведомств она допоздна проводила проверку условий размещения людей в медцентре. Министр также сообщила, что пообщалась с членами экипажа самолета, проводившего эвакуацию. Они также 14 дней будут находиться на территории медцентра на обсервации.

"В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания", - написала Скалецкая, пообещав регулярно сообщать о ситуации.

Накануне Скалецкая прибыла в поселок Новые Санжары в Полтавской области и заявила, что проведет две недели в одном помещении с привезенными туда украинцами и иностранцами, эвакуированными из г.Ухань (Китай). Она пробыла в медцентре до ночи, решая организационные вопросы, однако затем покинула его.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев прибыли на Украину из Китая. Все они здоровы. В этот же день стало известно, что их разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. В связи с этим местные жители устроили акцию протеста. Теперь эвакуированных круглосуточно охраняют около 200 полицейских и нацгвардейцев.