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Посольство РФ в США прокомментировало обвинения в кибератаках против Грузии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в США выразило разочарование по поводу обвинений РФ в кибератаках против Грузии, сообщила в субботу дипмиссия.

"Разочарованы, но не удивлены очередными бездоказательными обвинениями в адрес России в связи с якобы кибернападением на Грузию в октябре 2019 г. Вызывает сожаление, что когда-то славившиеся высоким профессионализмом американские дипломаты все чаще в своей работе прибегают к методам бульварных журналистов", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке.

В нем отмечено, что обвинения по нормам международного права должны сопровождаться доказательствами.

"Россия готова к экспертному диалогу по всем актуальным вопросам международной повестки дня. Обеспечение информационной безопасности - в их числе. К сожалению, коллеги на предметные дискуссии не идут, подменяя профессиональную дипломатию "мегафонной", - говорится в тексте.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам в Тбилиси, что кибератака на правительственные сайты в конце октября 2019 года велась из России. "На основании совместного с нашими стратегическими партнерами расследования мы можем сказать, действительно кибератака осуществлялась из России", - сказал Гахария.

Накануне грузинский МИД обвинил российский Генштаб в осуществлении масштабной кибератаки на грузинские сайты в октябре 2019 года. "28 октября 2019 года в Грузии была осуществлена широкомасштабная кибератака на страницы администрации президента Грузии, судебной системы, горсоветов (сакребуло) различных муниципалитетов, государственных, коммерческих организаций и СМИ", - заявил официальный представитель МИД Владимир Константиниди.

Сославшись на информацию, полученную по итогам расследования в сотрудничестве с международными партнерами, Константиниди сказал: "Указанная кибератака была спланирована и осуществлена главным управлением Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации".

Как заявил Константиниди, Грузия осуждает российскую кибератаку, которая противоречит нормам и принципам международного права и представляет собой посягательство на суверенитет, направлено против европейской и евроатлантической интеграции Грузии и ее демократического развития.

В США и Великобритании осудили кибератаку.

Со своей стороны, замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не имеет никакого отношения к кибератакам на правительственные грузинские сайты. "Россия не имеет к этому никакого отношения. Мы никуда не вмешивались, вмешиваться не собираемся", - сказал Руденко в минувший четверг, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

МИД РФ опубликовал заявление, согласно которому свидетельств причастности российских официальных структур к кибератакам на сайты в Грузии нет и быть не может.

"Бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна. Никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может", - говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

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