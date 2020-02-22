В Италии умерли двое заразившихся коронавирусом европейцев

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Италии зафиксированы два случая смерти от коронавируса Covid-19, сообщают итальянские СМИ.

Итальянское агентство ANSA уточняет, что в больнице города Падуя умер 78-летний итальянец - бывший владелец небольшой строительной компании, отец троих детей Адриано Тревисан. Он попал в больницу Скьявония в тяжелом состоянии.

Позднее стало известно о гибели женщины, проживавшей в Ломбардии на севере Италии, из-за осложнений в связи с сопутствующими заболеваниями.

Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.

В Падуе с коронавирусом госпитализировали 67-летнего мужчину. Он находится в отделении интенсивной терапии.

Ожидается, что в течение дня в больницах региона Венето проведут обследование около 600 человек, которые контактировали с зараженными.

Сейчас в Италии больше всего зараженных в северном регионе Ломбардия - у 16 человек тест на коронавирус показал положительный результат.

Первый случай заражения в Италии был отмечен в Италии у 38-летнего жителя Кастильоне д'Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.