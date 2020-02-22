В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.