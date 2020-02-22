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В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.

Ранее сообщалось, что за сутки заражение подтвердилось у 142 человек. Учитывая новые данные, речь идет уже о 229 новых случаях заражения за сутки.

Таким образом, общее число заболевших южнокорейцев - 433 человека.

Большинство случаев заражения выявлены в городах Тэгу и Чхондо.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 22 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Южная Корея Китай

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