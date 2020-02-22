В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 433 человек
Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Южнокорейские медики сообщили в субботу о выявлении еще 87 случаев заражения новым коронавирусом Covid-19, передает агентство Yonhap.
Ранее сообщалось, что за сутки заражение подтвердилось у 142 человек. Учитывая новые данные, речь идет уже о 229 новых случаях заражения за сутки.
Таким образом, общее число заболевших южнокорейцев - 433 человека.
Большинство случаев заражения выявлены в городах Тэгу и Чхондо.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.
Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.