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Что произошло за день: понедельник, 24 февраля

Наезд на людей в Германии, вакцина от коронавируса и приговор Вайнштейну

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса. Как сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, создана вакцина, которая показывает иммунитет. Но необходимы ее дальнейшие проверки и доработки. В России новых заболевших не выявлено, но появились случаи заражения в Афганистане, Омане, Кувейте и Бахрейне. Растет число заболевших в Италии - заразились 224 человека, шесть человек погибли. Несмотря на это, в ЕК пока не обсуждали контроль на границах Шенгенской зоны из-за коронавируса.

- В Германии машина въехала в толпу людей. Автомобиль врезался в толпу зрителей на карнавале в городе Фолькарзене (федеральная земля Гессен). В результате наезда пострадали более 30 человек.

- С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi. Предоставляемая сейчас услуга не устраивает пользователей, утверждает "Мосгортранс", сервис будет обновлен. Беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года.

- Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании. При этом голливудского продюсера признали невиновным по самым жестким пунктам обвинения, но ему все равно грозит реальный тюремный срок.

- Канарские острова накрыла песчаная буря. Из-за песка, принесенного ветром из Сахары, были отменены рейсы в аэропортах, жителям рекомендуют не выходить из домов.

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