Российские военные сообщили о поддержке Турцией боевиков в Идлибе

Страна помогает ударами артиллерии и работой беспилотников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Турция помогает боевикам в Идлибской зоне деэскалации ударами артиллерии и работой беспилотников, заявили российские военные.

"В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил", - сказал в четверг на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Также они сообщили, что противовоздушная оборона Сирии уничтожила 25 февраля турецкий ударный беспилотник, который нарушил сирийское воздушное пространство и хотел атаковать правительственную армию.

"25 февраля 2020 года в 8:15 по Москве многоцелевой беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Турции "Анка" в ударном снаряжении вошел в воздушное пространство Сирии, нарушив государственную границу", - сказал на брифинге в четверг начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В 8:50 по Москве при подготовке к нанесению удара по позициям правительственных войск в районе Маарзаф дежурными силами ПВО ВС Сирии беспилотник был уничтожен", - сказал Журавлев.

Ранее в четверг Anadolu сообщило, что в рамках проходящих в Анкаре переговоров с Россией по Идлибу Турция обсуждает возможность открытия воздушного пространства Сирии для беспрепятственных полетов турецких беспилотников.

3 февраля в российском центре по примирению враждующих сторон заявили: "Воздушное пространство над Идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России".

Ранее в четверг телеканал "Россия 24" (ВГТРК) в репортаже из Идлиба сообщил, что боевики и "турецкие специалисты" пытаются сбить российские и сирийские самолеты при помощи переносных зенитных ракетных комплексов. По данным канала, российская и сирийская авиация активно применяет тепловые ловушки для защиты от огня ПЗРК.

Утром в четверг российский военный источник опроверг сообщения турецких СМИ о переходе города Серакаб в сирийской провинции Идлиб под контроль боевиков.

"Сообщения отдельных турецких СМИ о возвращении под контроль боевиков города Серакаб в провинции Идлиб не соответствуют действительности. Предпринятые боевиками атаки на город Серакаб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками", - сказал источник.

Между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

В прошлый четверг российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (структура входит в состав российской военной группировки в САР) сообщил, что российская авиация нанесла удар на севере Сирии после поддержанной Турцией атаки боевиков.