В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Сейчас все руководство министерства обороны (Турции - ИФ) во главе с министром находится на границе, там создан оперативный штаб, планируется широкомасштабная акция. Это может перерасти в реальную агрессию и войну уже между двумя суверенными государствами", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, Россия в связи с этим будет "вести серьезные консультации на всех уровнях, потому что оставить эту тему таким образом нельзя".

По мнению сенатора, НАТО не станет включаться в этот возможный конфликт в случае начала широкомасштабной турецкой операции. "Я думаю, что НАТО поддержит только морально, вряд ли альянс будет вмешиваться в этот процесс с точки зрения применения своих подразделений", - полагает Клинцевич.

Он также считает, что "Турция подменяет понятия, незаконно находясь на территории другого государства".

"Террористическая организация осуществляет наступление на вооруженные силы Сирии, они наносят ответный удар. И среди этих подразделений (террористических) погибает 27 турецких военнослужащих, которые находились там. Правильно заявили наши военные - они там не должны были находиться, у нас есть договоренности", - сказал Клинцевич.

По его мнению, при таком подходе Турции "назвать дружественными действия этих военных и участие в поддержке подразделений террористов нельзя".

"От (российских) военных получены документальные данные о том, что наступление террористических группировок поддерживают не просто военные, они поддерживаются и огнем, реактивной артиллерией турецких вооруженных сил", - сказал сенатор.

По его словам, это выходит из контекста российско-турецких договоренностей по Идлибу. "Согласиться с этими действиями и назвать их законными мы, как мне кажется, не имеем права. Тут требуется переговорный процесс. Мы всегда садились за стол переговоров и будем это делать, но ситуация непростая", - отметил Клинцевич.

Минувшей ночью турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате налетов ВВС Сирии. На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.

Комментируя обстановку в Идлибе, в Минобороны РФ заявили, что под обстрел в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках бандформирований, причем Анкара не предупреждала о местонахождении военнослужащих. При этом в Минобороны РФ заявили, что российская боевая авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бехун в Идлибе, где под огонь армии Сирии попали турецкие военные.