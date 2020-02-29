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Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания
Папа римский Франциск
Фото: Reuters

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск на протяжении трех дней подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что за семь лет понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за недомогания. Тем не менее, он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.

В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у 83-летнего папы римского.

Как ожидается, в воскресенье, 1 марта, он в сопровождении высшего духовенства отправится в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.

В молодости понтифик лишился части легкого из-за респираторного заболевания.

В Италии среди европейских стран к настоящему моменту выявлено наибольшее количество заражений новым коронавирусом.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Ватикан папа римский

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