Папа римский три дня подряд отменяет мероприятия из-за недомогания

Папа римский Франциск Фото: Reuters

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск на протяжении трех дней подряд отменяет официальные мероприятия и аудиенции из-за недомогания, сообщает Associated Press.

Агентство отмечает, что за семь лет понтифик ни разу не отменял так много официальных аудиенций и мероприятий подряд из-за недомогания. Тем не менее, он принимает людей лично и продолжает работу в своей резиденции, отметили в пресс-службе Ватикана.

В Ватикане не поясняют, какого именно характера недомогание у 83-летнего папы римского.

Как ожидается, в воскресенье, 1 марта, он в сопровождении высшего духовенства отправится в пригород Рима для традиционного уединения перед началом поста.

В молодости понтифик лишился части легкого из-за респираторного заболевания.

В Италии среди европейских стран к настоящему моменту выявлено наибольшее количество заражений новым коронавирусом.