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Два российских Ту-154 выполнили полет на авиабазу "Хмеймим" через Турцию

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Два военно-транспортных самолета ВКС РФ Ту-154Б-2 в воскресенье прибыли на российскую авиабазу "Хмеймим", совершив беспрепятственный пролет через воздушное пространство Турции, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолеты с бортовыми номерами RA-85426 и RA-85586 вылетали с подмосковного аэродрома Чкаловский.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в небе над городом Саракиб в Идлибе был сбит ударный турецкий беспилотник типа Anka-S. В свою очередь втурецкой армии заявили об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии.

Ситуация в сирийской зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась ранее на этой неделе, когда в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих.

На фоне обострения ситуации в Идлибе 28 февраля в Сирию, пройдя через проливы Босфор и Дарданеллы, направились фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", а также большой десантный корабль "Орск".

Сирия Хмеймим

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