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Турецкая армия вывела из строя военный аэродром в Алеппо

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Турецкая армия в воскресенье нанесла удары по военному аэродрому "ан-Найраб" на юго-востоке сирийской провинции Алеппо, информирует Анатолийское агентство новостей.

По его данным, использовавшийся Сирийской арабской армией аэродром выведен из строя после артиллерийских обстрелов и ударов с беспилотников.

Никаких других деталей агентство не приводит.

Ранее в воскресенье в турецкой армии подтвердили информацию об уничтожении двух фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Сирии в небе над сирийской провинцией Идлиб.

Турция Сирия Алеппо

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