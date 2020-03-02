Летчик Ярошенко начал получать медпомощь в США после вмешательства дипломатов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Врачи оказали медпомощь российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному в США к 20 годам тюрьмы, после обращения российских дипломатов в американский госдепартамент, сообщила агентству "Интерфакс" его супруга Виктория Ярошенко.

"У него были проблемы с ногой, она начала покрываться язвочками, но сейчас медпомощь оказали, ему обработали ногу, заклеили ее и сказали не трогать. Дают антибиотики. Мы благодарим наших дипломатов за помощь", - сказала Ярошенко.

Ранее сообщалось об ухудшении здоровья Ярошенко. Неоднократные обращения в тюремный медпункт были проигнорированы, ему предлагалось дожидаться врача 1-2 недели. 26 февраля посольство РФ в Вашингтоне обратилось к американским властям с запросом о срочном оказании помощи Ярошенко в связи с резким ухудшением его состояния.

Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. В сентябре 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет он находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда в середине июня 2018 года был переведен в учреждение "Данбери" в штате Коннектикут, якобы из-за стычки с другим арестантом.

Весной 2019 года Москва обратилась к компетентным органам США по поводу передачи заключенного для отбывания срока в РФ. При этом Россия уже неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства. Однако Минюст США реагировал на подобные просьбы отрицательно.

В конце ноября 2019 года посол РФ в США Анатолий Антонов обратился к международным правозащитным организациям с просьбой оказать помощь Ярошенко.

Посол подчеркивал, что Ярошенко страдает от "многочисленных медицинских и стоматологических проблем, включая посттравматические проблемы психического здоровья, вызванные злоупотреблениями, одиночным заключением и обстоятельствами его экстраординарной выдачи".

Письмо посла РФ в США было адресовано таким организациям, как Amnesty International USA, Equal Justice Initiative, Human Rights Watch, The Marshall Project, ACLU National Prison Project, The Sentencing Project, Southern Poverty Law Center и World Justice Project.