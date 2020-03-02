Казахстан заявил о готовности продавать нефть в Белоруссию с экспортной пошлиной

Казахстану нужны гарантии отсутствия реэкспорта нефти и нефтепродуктов

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию по цене, включающей экспортную пошлину. Об этом заявил "Интерфаксу" замминистра торговли Казахстана Кайрат Торебаев в понедельник в Минске.

"Заключение соглашения (по торговле нефтью - ИФ) с Белоруссией - это сложный вопрос. Наша страна, когда экспортирует нефть и нефтепродукты, использует таможенную пошлину. Размер пошлины составляет порядка $60 за тонну при экспорте нефти и $30 при экспорте нефтепродуктов. Когда мы экспортируем нефть в близлежащие страны, мы используем пошлину", - сказал Торебаев, комментируя ситуацию с подготовкой соглашения с Белоруссией по торговле нефтью.

"Белоруссия в случае заключения соглашения должна будет применять такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Белоруссию. Да, мы готовы продавать нефть в Белоруссию с экспортной пошлиной", - уточнил замминистра.

"Мы должны обезопасить свой рынок, чтобы не было реэкспорта", - добавил он.

Замминистра пояснил: "Вопрос в том, что у нас внутренняя цена на газ субсидируется из экспортной таможенной пошлины на нефть. Мы считаем, что если мы не будем использовать этот механизм (продажи нефти в Белоруссию с пошлиной - ИФ) годовые потери составят порядка $200 млн при поставке 3,5 млн тонн нефти".

Между тем, по его словам, "соглашение должно быть заключено, это в интересах обеих сторон". "Мы надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать процесс, то есть гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов", - сказал Торебаев.

"Казахстану нужна гарантия, что нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти, будут потребляться исключительно на внутреннем рынке", - отметил вице-министр, комментируя суть администрирования. По его словам, "надо выработать спектр взаимоприемлемых решений, например, делать балансовый анализ (поставок нефти и потребления нефтепродуктов - ИФ) - как и куда это все потребляется".

По словам замминистра, "наши команды продолжают диалог, и мы ждем от белорусских коллег рабочего механизма - все зависит от этого". "Или белорусы будут покупать нефть с пошлиной или без пошлины, но с гарантией отсутствия реэкспорта. Можно и так сказать", - добавил он.

Коллизия транзита

Кроме того, Торебаев констатировал наличие правовой коллизии в рамках ЕАЭС, которая также удерживает Казахстан от практической реализации договоренностей о поставках нефти в Белоруссию. "Остается нерешенным вопрос транспортировки нефти. Согласно соглашению о ЕАЭС наши компании не будут иметь права отказать в транспортировке нефти в Белоруссию в случае превышения согласованного объема годовых поставок, например, 3,5 млн тонн", - сказал замминистра.

"Получается, что если мы достигнем объема (поставок нефти в Белоруссию - ИФ) 3,5 млн тонн, то поставки должны будут прекращаться автоматически. Но фактически мы прекратить поставки не сможем, так как наша транспортная компания обязана будет транспортировать по запросу импортирующей или экспортирующей стороны", - сказал Торебаев.

В октябре 2019 года Белоруссия и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

Позже, 29 января президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику.

Перед этим первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков 28 января сообщил, что Казахстан не вел переговоры с Россией о транзите своей нефти в Белоруссию через систему трубопроводов, этот вопрос должен решаться между Москвой и Минском самостоятельно.

Президент Лукашенко заявлял также, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Белоруссию. "Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - сказал он.