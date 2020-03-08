Матвиенко призвала не политизировать споры РФ и Белоруссии в сфере энергетики

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не следует преувеличивать значение разногласий между Белоруссией и Россией в энергетической сфере.

"Не надо преувеличивать значение этих разногласий (в энергетической сфере - ИФ) и главное - политизировать. Сегодня отношения между Россией и Беларусью носят стратегический характер", - сказала Матвиенко в воскресенье в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Она напомнила, что страны находятся в процессе построения Союзного государства.

"Это сотрудничество настолько многоплановое. Оно уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении - в самых-самых разных сферах", - сказала спикер Совета Федерации.

По ее словам, при таком многоплановом сотрудничестве периодически могут появляться какие-то проблемы, рабочие вопросы.

"Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их, решать в спокойном, конструктивном рабочем ключе. Я думаю, что это относится и к вопросам, которые сегодня есть (...) в энергетической сфере. Я уверена, они будут разрешены", - заявила Матвиенко.

В настоящее время у России и Белоруссии наблюдаются разногласия по вопросу цен на нефть. В начале марта белорусский лидер Александр Лукашенко поручил правительству искать новых поставщиков нефти в республику. При этом он отметил, что Минск продолжит закупать нефть и у России, однако больше не будет "ползать на коленях" перед Москвой, "вымаливая эту нефть".

Кроме того, в середине февраля Лукашенко заявлял, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.