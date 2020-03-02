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Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии

Эрдоган исключил удары Турции по позициям РФ или Ирана в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Турции в ходе операций на севере Сирии никогда не пыталась нанести удары по российским или иранским военным, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турция до сих пор не пыталась вести огонь в Сирии ни по российской стороне, ни по Ирану. И в будущем мы также не будет этого делать", - сказал Эрдоган, слова которого приводит турецкое телевидение.

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Он заверил, что задача армии Турции на севере Сирии - ответные удары по сирийским правительственным силам.

Более того, по словам Эрдогана, у него "нет особых проблем" с Ираном и Россией в том, что касается Идлиба.

В этой сирийской провинции продолжаются бои между сирийскими правительственными силами и поддерживаемыми Турцией боевиками. Кроме того, военные Турции и Сирии наносят там удар по позициям друг друга. Ситуация резко обострилась в последние дни: в ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные с воздуха и с земли нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

1 марта турецкие военные сбили в районе Идлиба два сирийских самолета, летчики выжили. Это произошло уже после того, как сирийская армия закрыла воздушное пространство над северо-западом Сирии, в частности, над провинцией Идлиб.

Тему Идлиба, как ожидается, затронут лидеры двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Москве 5 марта.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Сирия Иран

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