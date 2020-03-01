Песков заявил, что предстоящая встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

По словам Пескова, на встрече "прежде всего, нужно будет, наверно, сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности, какие обязательства ранее взятые на себя каждая страна должна выполнить".

Пресс-секретарь президента РФ выразил надежду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта. По его словам, в настоящее время она находится в стадии подготовки.

Ранее в воскресенье МИД РФ сообщил, что министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону, в частности, также обсудили подготовку к встрече лидеров двух стран.

28 февраля президенты России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как сообщали в пресс-службе Кремля, главы государств высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи в ближайшее время.