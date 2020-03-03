Трамп провел телефонные переговоры с одним из лидеров талибов

Трамп стал первым президентом США, напрямую пообщавшимся с лидером талибов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с заместителем лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ) по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром, сообщил в твиттере представитель талибов Забиулла Муджахид. Трамп подтвердил факт переговоров.

"Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с заместителем по политическим вопросам Исламского Эмирата ("Талибан" - ИФ) уважаемым муллой Барадаром Ахундом. Подробности позже", - написал он.

Президент США подтвердил журналистам факт переговоров и назвал беседу "очень хорошей".

"У нас был очень хороший разговор", - цитирует телеканал CBS Трампа.

"Мы не хотим насилия. Мы посмотрим, как будут разворачиваться события дальше", - добавил президент США.

Таким образом, уточняет газета The New York Times, Трамп стал первым американским президентом, который общался непосредственно с одним из руководителей "Талибана".

29 февраля в Дохе состоялось подписание исторического мирного соглашения между талибами и представителями США. От "Талибана" договор подписал Барадар.

Барадар - руководитель политического офиса движения в Дохе, и он возглавлял делегации талибов на целом ряде международных переговоров, в том числе с США. Также именно Барадар от лица "Талибана" подписал 29 февраля в Дохе историческое мирное соглашение с США, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.