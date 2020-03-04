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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

В Китае почти 50 тысяч человек излечились от коронавируса

Общее число больных превышает 80 тысяч

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Китае с начала эпидемии коронавируса COVID-19 зарегистрировано 80270 случаев заболевания, из них скончались 2981 человек, выздоровели - почти 50 тысяч, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Эпидемия коронавируса

За истекшие сутки в стране зарегистрировано 38 смертей от коронавируса, выявлено 119 новых заболевших. В эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй скончались 37 человек, один - в автономном районе Внутренняя Монголия.

В Хубэе за сутки зарегистрировано 115 новых больных. С начала эпидемии в декабре прошлого года в провинции скончались уже 2871 человек, заболели 67332, более 38,5 тыс. пациентов вылечились и выписаны из больниц.

Всего на материковой части страны 27,4 тыс. человек остаются на лечении в медучреждениях, состояние более 6,4 тыс. больных оценивается как тяжелое. Почти 50 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрирован 152 случай заболевания: в Гонконге - 100 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - десять, на Тайване - 42 (один случай смерти).

В Южной Корее за прошедшие сутки число новых случаев COVID-19 оказалось более чем в четыре раза выше.

Хроника 09 января – 04 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
Китай Хубэй

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