Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

"Супервторник" в США, выборы в Израиле и коронавирус по всему миру

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден побеждает на демократических праймериз в "супервторник". Официальные итоги не подведены, но СМИ считают предрешенным исход в большинстве штатов. Так, CNN назвал Байдена победителем в Алабаме, Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте и Массачусетсе; Сандерса - в Колорадо, Юте, Вермонте. При этом Associated Press отдает Сандерсу победу в главном штате "супервторника" - Калифорнии, которая отправляет на съезд Демократической партии 415 делегатов.

- "Ъ" сообщил, что Египет отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем. Суд отклонил претензии к правительству Египта, по халатности членов которого, как считают родственники погибших, террористами был взорван лайнер А321. Кроме того, египетские власти продолжают считать личности жертв катастрофы 2015 года неустановленными.

- Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 92 тысячи. В Китае с начала эпидемии зарегистрировано более 80,2 тыс. случаев заболевания, из них скончались почти 3 тыс. человек, выздоровели - почти 50 тысяч. В то же время в Южной Корее за сутки было выявлено вчетверо больше случаев COVID-19, чем в Китае (516 против 119). Общее число заболевших там достигло 5,3 тыс., в Японии - 1 тыс. Кроме того, Аргентина сообщила о первом заболевшем, а Испания - о первой жертве коронавируса, причем скончался испанский пациент еще 13 февраля.

- Партия Нетаньяху побеждает на третьих за год выборах в Израиле. Блок правоцентристских партий во главе с израильским премьером получает 59 мест в Кнессете после обработки 92% голосов, левоцентристы - 54 места. Однако, несмотря на победу, сторонникам Нетаньяху не хватает двух мест для получения большинства в парламенте.

- Премьер-министр Украины Гончарук подал заявление об отставке. Правящая партия "Слуга народа" согласовала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост главы правительства. Кроме того, во фракции анонсировали масштабные перестановки в кабмине, в том числе в минобороны, МИДе, минфине и других министерствах.

- Турция заявила о ликвидации почти 300 сирийских солдат в Идлибе. Также Анкара сообщила о гибели одного своего военнослужащего и девяти раненых. Кроме того, были уничтожены девять танков, две гаубицы, шесть многоствольных ракетных установок, два военных транспортных средства, добавили в турецком минобороны.