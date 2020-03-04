СМИ отдали Байдену победу еще в трех штатах, Сандерсу - в Калифорнии

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии еще в трех из 14 штатов, голосующих в "супервторник" 3 марта, его главный соперник сенатор Берни Сандерс побеждает еще в одном штате, сообщает CNN.

Так, телеканал называет Байдена победителем в Алабаме, Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте и Массачусетсе, Сандерса - в Колорадо, Юте, Вермонте.

При этом Associated Press отдает Сандерсу победу в главном штате "супервторника" - Калифорнии, которая отправляет на съезд Демократической партии 415 делегатов.

Позднее о победе Сандерса в Калифорнии сообщил и CNN.

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп, который ожидаемо побеждает на республиканских праймериз, высмеял сенатора Элизабет Уоррен и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга после их неудачных выступлений на праймериз Демократической партии.

"Самый большой лузер сегодня ночью мини Майк Блумберг. Его "политические" консультанты его надули", - написал Трамп в своем твиттере.

"$700 млн смыло в канализацию, и он не получил за это ничего, кроме прозвища мини Майк и полного уничтожения своей репутации. Так держать, Майк!" - добавил он.

Президент США также раскритиковал сенатора Элизабет Уоррен.

"Она даже не приблизилась к победе в своем родном штате Массачусетс", - написал Трамп в другом твите.

"Ну, теперь она может просто сидеть с мужем и пить хорошее холодное пиво!" - добавил он, припомнив начало избирательной кампании Уоррен.

Ранее стало известно, что Блумберг победил в кокусах Демократической партии на Американском Самоа в Тихом океане.

В США проходит так называемый "супервторник", в ходе которого проходят внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем десяти штатах.

Праймериз и кокусы в этот день проходят в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.