Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Freedom House снова признала Украину "частично свободной" страной

В международной правозащитной организации также указали на хроническую коррупцию в этой стране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Согласно отчету "Freedom in the world 2020" ("Свобода в мире в 2020 году") международной правозащитной организации Freedom House, Украина осталась "частично свободной" страной в рейтинге глобальных свобод.

"Украина провела ряд позитивных реформ после свержения президента Виктора Януковича в 2014 году в результате протестов. Однако коррупция остается хронической, и инициативы по борьбе с ней реализуются лишь частично. Нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей групп меньшинств являются частыми, а действия полиция зачастую неадекватны", - говорится в отчете на сайте Freedom House.

Согласно отчету, международные наблюдатели сочли президентские выборы 2019 года в Украине "конкурентными и заслуживающими доверия", хотя голосование не смогло состояться в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Парламентские выборы также назвали "в целом конкурентными и заслуживающими доверия, несмотря на некоторые проблемы".

"Голосование снова не было возможным в Крыму и удерживаемых сепаратистами частях Донбасса. Следовательно, выборы заполнили только 424 из 450 мест. Кроме того, около 1 млн. украинских граждан не могут голосовать, потому что у них нет зарегистрированного адреса", - сообщется в отчете.

Что касается свободы СМИ, эксперты Freedom House подчеркнули, что "бизнес-магнаты владеют многими каналами и влияют на них, используя их как инструменты для продвижения своих программ". "Президент (Владимир - ИФ) Зеленский получил значительную поддержку от медиа, контролируемых банковским магнатом Игорем Коломойским. Другие партии также получают благоприятное освещение от "дружественных" медиа", - говорится в отчете.

Freedom House обращает внимание на то, что время от времени Зеленский отказывался отвечать на вопросы репортеров, а его сотрудники иногда отказывали журналистам в доступе в помещения, куда им разрешено входить по закону.

Кроме того, пишут авторы, что Украина давно страдала от коррумпированных и политизированных судов, однако "недавние инициативы по реформированию, направленные на решение этой проблемы, остановились или не оправдали ожиданий". "Хотя гарантии надлежащей процедуры существуют, на практике лица, обладающие финансовыми ресурсами и политическим влиянием, могут избежать преследования за противоправные действия", - считают в Freedom House.

В отчете за 2019 год Украина получила признание как "частично свободная" страна.

Freedom House Украина Владимир Зеленский Игорь Коломойский

Новости

Боевики в Идлибе попытались применить химоружие, но отравились сами

Байден опережает Сандерса в президентской гонке в США

США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения

США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения

Власти Франции реквизируют запасы медицинских масок

Эпидемия коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до шести

Эпидемия коронавируса

Коронавирус привел к задержкам поставок электроники на несколько месяцев

РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне

РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне

Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

СМИ отдали Байдену победу еще в трех штатах, Сандерсу - в Калифорнии

Выборы в США - 2020

СМИ назвали Байдена победителем праймериз уже в пяти штатах

СМИ назвали Байдена победителем праймериз уже в пяти штатах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');