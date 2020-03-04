Freedom House снова признала Украину "частично свободной" страной

В международной правозащитной организации также указали на хроническую коррупцию в этой стране

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Согласно отчету "Freedom in the world 2020" ("Свобода в мире в 2020 году") международной правозащитной организации Freedom House, Украина осталась "частично свободной" страной в рейтинге глобальных свобод.

"Украина провела ряд позитивных реформ после свержения президента Виктора Януковича в 2014 году в результате протестов. Однако коррупция остается хронической, и инициативы по борьбе с ней реализуются лишь частично. Нападения на журналистов, активистов гражданского общества и представителей групп меньшинств являются частыми, а действия полиция зачастую неадекватны", - говорится в отчете на сайте Freedom House.

Согласно отчету, международные наблюдатели сочли президентские выборы 2019 года в Украине "конкурентными и заслуживающими доверия", хотя голосование не смогло состояться в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Парламентские выборы также назвали "в целом конкурентными и заслуживающими доверия, несмотря на некоторые проблемы".

"Голосование снова не было возможным в Крыму и удерживаемых сепаратистами частях Донбасса. Следовательно, выборы заполнили только 424 из 450 мест. Кроме того, около 1 млн. украинских граждан не могут голосовать, потому что у них нет зарегистрированного адреса", - сообщется в отчете.

Что касается свободы СМИ, эксперты Freedom House подчеркнули, что "бизнес-магнаты владеют многими каналами и влияют на них, используя их как инструменты для продвижения своих программ". "Президент (Владимир - ИФ) Зеленский получил значительную поддержку от медиа, контролируемых банковским магнатом Игорем Коломойским. Другие партии также получают благоприятное освещение от "дружественных" медиа", - говорится в отчете.

Freedom House обращает внимание на то, что время от времени Зеленский отказывался отвечать на вопросы репортеров, а его сотрудники иногда отказывали журналистам в доступе в помещения, куда им разрешено входить по закону.

Кроме того, пишут авторы, что Украина давно страдала от коррумпированных и политизированных судов, однако "недавние инициативы по реформированию, направленные на решение этой проблемы, остановились или не оправдали ожиданий". "Хотя гарантии надлежащей процедуры существуют, на практике лица, обладающие финансовыми ресурсами и политическим влиянием, могут избежать преследования за противоправные действия", - считают в Freedom House.

В отчете за 2019 год Украина получила признание как "частично свободная" страна.