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Турция выслала лидера шведских националистов, просившего мигрантов не ехать в Швецию

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полиция Турции задержала и выслала председателя националистической партии "Шведские демократы" Йимми Окессона, который прибыл на греческо-турецкую границу для того, чтобы убеждать нелегальных иммигрантов не просить убежища в Швеции, сообщает в пятницу Шведское радио.

По его данным, Окессон раздавал листовки соответствующего содержания, однако разрешения на подобную деятельность у него не было. В результате полицейские задержали политика и препроводили его в аэропорт.

В свою очередь в партии "Шведские демократы" подтвердили этот инцидент, а также назвали Турцию "неправовым государством", которое не должно иметь влияния на миграционную политику Европы.

Ранее Йимми Окессон уже посещал с агитационными целями район греческо-турецкой границы. Однако на родине целый ряд политиков подверг критике его действия.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Мигранты на границе Турции и Греции

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Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.Греческая полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты против мигрантовГреческие власти сообщили, что турецкая полиция также использует слезоточивый газ, причем против коллег из Греции, находящихся по другую сторону границыПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с председателем Европарламента Давидом Сассоли и главой Евросовета Шарлем Мишелем посетила греко-турецкую границу. Она сообщила о предоставлении помощи Греции в размере 700 млн евро, причем 350 млн евро будут выделены немедленно.Канцлер Австрии Себастьян Курц обвинил Турцию в "атаке на ЕС" после решения Анкары открыть границы для беженцев. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция использует проблему нелегалов для достижения своих геополитических целей.В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган призвал ЕС, в том числе, Грецию, действовать в соответствии с всеобщей декларацией по правам человека и уважать права беженцев и мигрантов Президент Турции считает, что греки прибегают к крайним мерам для того, чтобы остановить поток мигрантов. <p>"Суда с беженцами затапливают, по людям открывают огонь на поражение, их убивают. В Афинах не должны забывать, что может наступить время, когда они сами будут нуждаться в сострадании и помощи", - заявил Эрдоган.<p>В Европе опасаются нового миграционного кризиса, похожего на тот, который потряс ее в 2015 году. Тогда ситуацию спасло заключение между ЕС и Турцией соглашения по беженцам. После подписания документа количество мигрантов, прибывавших в Грецию, значительно сократилось.Решение открыть границу Эрдоган принял после того, как в сирийской провинции Идлиб в результате авиаударов погибли 30 турецких военныхБеженцы пытаются проникнуть на территорию Греции по суше и через проходящую вдоль границы реку МерицаВ Турции находятся около 3,7 млн беженцев из Сирии, примерно 44% из них - дети. Анкара заявила, что уже не может справиться с потоком нелегальных мигрантов.Экстренный Совет ЕС по внутренним делам соберется в связи с наплывом мигрантов в среду вечером
Число мигрантов, пересекших границу Турции и Греции, достигло около 135,8 тыс. человек. В среду на греческой границе собрались примерно 15 тысяч мигрантов. Предотвращены 28 тысяч попыток пересечь границу, задержаны 220 человек, попавших на территорию Греции.
Турция Греция Швеция

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