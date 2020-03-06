Турция выслала лидера шведских националистов, просившего мигрантов не ехать в Швецию

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Полиция Турции задержала и выслала председателя националистической партии "Шведские демократы" Йимми Окессона, который прибыл на греческо-турецкую границу для того, чтобы убеждать нелегальных иммигрантов не просить убежища в Швеции, сообщает в пятницу Шведское радио.

По его данным, Окессон раздавал листовки соответствующего содержания, однако разрешения на подобную деятельность у него не было. В результате полицейские задержали политика и препроводили его в аэропорт.

В свою очередь в партии "Шведские демократы" подтвердили этот инцидент, а также назвали Турцию "неправовым государством", которое не должно иметь влияния на миграционную политику Европы.

Ранее Йимми Окессон уже посещал с агитационными целями район греческо-турецкой границы. Однако на родине целый ряд политиков подверг критике его действия.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для беженцев, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.