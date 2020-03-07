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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:02

Зеленский опроверг зависимость украинского правительства от олигархов

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство страны.

"Олигархам принадлежит 70%-80% активов в этой стране. Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших - мы должны это понимать", - сказал он в интервью Bloomberg Quint.

Смену правительства Зеленский пояснил необходимостью реакции на эффективность его работы.

"Когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, вы не можете потерпеть неудачу, - указал президент. - Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что у Украины больше никогда не будет возможности сделать это".

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В минувшую среду Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины. В этот же день Рада одобрила заявление об отставке Алексея Гончарука с должности премьера страны, о котором стало известно ранее.

Верховная рада 4 марта назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины и по его представлению утвердила министров правительства.

Украина Владимир Зеленский

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