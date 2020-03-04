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Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на определенные достижения правительства Алексея Гончарука, у него есть целый ряд ошибок, которые не может устраивать граждан Украины.

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"Все прекрасно понимают главный вопрос - это деятельность кабинета министров Украины. Будем объективными - это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде в среду.

При этом он подчеркнул: "Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало".

По словам Зеленского, правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, - нужны новые мозги, новые сердца".

"Вчера в Верховную раду продано заявление Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу депутатов Украины дать оценку этому заявлению своим персональным голосованием", - сказал президент.

Накануне фракция "Слуга народа" проголосовала за удовлетворение заявления Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначение на пост главы правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера.

Владимир Зеленский Украина

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