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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:02

В Иране от коронавируса скончались 145 человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Иране число умерших от коронавируса COVID-19 пациентов за сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек, сообщили в субботу местные власти.

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Иранские СМИ отмечают, что, кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.

Кроме того, в стране госпитализированы более 16 тыс. человек с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек. COVID-19 затронул уже более 90 стран, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Иран

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