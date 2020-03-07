В Иране от коронавируса скончались 145 человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Иране число умерших от коронавируса COVID-19 пациентов за сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек, сообщили в субботу местные власти.

Иранские СМИ отмечают, что, кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.

Кроме того, в стране госпитализированы более 16 тыс. человек с подозрением на коронавирус.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек. COVID-19 затронул уже более 90 стран, включая Россию.