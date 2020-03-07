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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Число заразившихся COVID-19 в Великобритании превысило 200

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Британские власти сообщили об увеличении на 43 числа людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Эпидемия коронавируса

Таким образом, общее число заразившихся в стране теперь составлять 206 человек.

На британской территории вирус привел к смерти двух пациентов: речь идет о пожилых людях, страдавших от серьезных хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в мире уже более 100 тысяч человек, заразившихся COVID-19.

По последним данным, общее число зарегистрированных в России случаев нового коронавируса достигло 14.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19.

Хроника коронавируса. Март.

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В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.В японских городах Токио и Осака отменили фестиваль цветения и любования сакурой из-за вспышки вируса. Традиционно в апреле в эти два города стекаются миллионы туристов, чтобы полюбоваться деревьями в белых и розовых цветах.В Китае зарегистрировано 16 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, которые завезены в страну из-за границы: 11 в провинции Ганьсу, четыре в Пекине, один в Шанхае5 марта. В Индии школьники мастерят самодельные маски для защиты от коронавируса5 марта. В Санкт-Петербурге в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова объявлен карантин на 15 дней. Студент вуза из Италии госпитализирован с коронавирусом. Живущим в общежитии запретят выходить из комнат, еду им будут приносить.5 марта. Таиланд в 2020 году может не досчитаться 6 млн иностранных туристов из-за коронавируса. В феврале число туристов сократилось на 40%, а в марте и апреле может снизиться еще сильнее. Общее количество случаев заражения в Таиланде с момента начала эпидемии в Китае составляет 47 человек.4 марта. За сутки выявлено 129 новых случаев заражения в КНР, что стало самым низким показателем за период с 20 января. В ночь на среду медицинские работники перевели около 100 пациентов с COVID-19 в Ухань для улучшения медицинского обслуживания.4 марта. Власти Южной Кореи выделят почти $10 млрд на борьбу с эпидемией коронавируса, а также поддержку бизнеса и граждан. По данным на утро среды, в Южной Корее подтверждено 5,186 тыс. случаев заражения COVID-19. Таким образом, страна занимает второе место после КНР по количеству инфицированных.3 марта. В Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 случай летального исхода и выявлено 125 новых заболевших. Вне материковой части Китая больше всего больных в Южной Корее (4,812 тыс.), Италии (2,026 тыс.) и Иране (1,501 тыс.).3 марта. Настроения на фондовых рынках в последнее время в основном негативные. Прогнозы в отношении глобальной экономики ухудшаются из-за того, что вирус вышел за пределы Китая.3 марта. В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за вируса. На территории страны число инфицированных составляет 980 человек, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.3 марта. Свыше 50 человек умерли в Италии после заражения коронавирусом. Общее количество выявленных заражений в стране достигло 1835, при этом первые случаи зарегистрированы на острове Сардиния и в области Молизе. По данным Всемирной организации здравоохранения, Италия сейчас является одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран наравне с Южной Кореей и Ираном.3 марта. В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. В частности, это двое граждан Китая, выписанные после выздоровления в середине февраля, трое россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess и находящихся под карантином в Казани, житель Москвы, вернувшийся из Италии. На фото: дезинфекция электробусов в Москве.3 марта. Шесть новых случаев заражения вирусом зафиксированы в Ираке, все заразившиеся были недавно в Иране. Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран. От коронавируса там скончались более трех десятков человек. Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.3 марта. В Европе резко выросли продажи продуктов и товаров первой необходимости. Так, за последние несколько дней во Франции на 60% выросли продажи макарон, на 25% - муки, на 20% - риса. Кроме того, французы скупают туалетную бумагу и детские памперсы.3 марта. Заражение коронавирусом выявлено еще у двух граждан Индии. Один случай заражения выявлен в столице страны Дели, а другой - в штате Телангана на юге страны. Оба человека ранее ездили в Италию и ОАЭ.
В Южно-Африканской республике зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Заразившимся оказался 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой.
Великобритания

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