Число заразившихся COVID-19 в Великобритании превысило 200
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Британские власти сообщили об увеличении на 43 числа людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.
Таким образом, общее число заразившихся в стране теперь составлять 206 человек.
На британской территории вирус привел к смерти двух пациентов: речь идет о пожилых людях, страдавших от серьезных хронических заболеваний.
Ранее сообщалось, что в мире уже более 100 тысяч человек, заразившихся COVID-19.
По последним данным, общее число зарегистрированных в России случаев нового коронавируса достигло 14.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19.