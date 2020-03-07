Число заразившихся COVID-19 в Великобритании превысило 200

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Британские власти сообщили об увеличении на 43 числа людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся в стране теперь составлять 206 человек.

На британской территории вирус привел к смерти двух пациентов: речь идет о пожилых людях, страдавших от серьезных хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что в мире уже более 100 тысяч человек, заразившихся COVID-19.

По последним данным, общее число зарегистрированных в России случаев нового коронавируса достигло 14.