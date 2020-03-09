У еще одного россиянина в ОАЭ нашли коронавирус

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В ОАЭ зафиксированы 14 новых случаев заболевания коронавирусом, среди пациентов оказался один россиянин, сообщает в понедельник министерство здравоохранения государства на своей странице в фейсбуке.

Заболели также четверо граждан ОАЭ, трое итальянцев, двое граждан республики Бангладеш, двое непальцев, индиец и один гражданин Сирии. Согласно сообщению министерства, новые случаи заражения были выявлены в результате тщательного расследования и обследования людей из круга общения пациентов с ранее подтвержденным диагнозом.

К настоящему моменту в ОАЭ официально зарегистрированы 59 случаев заражения коронавирусом.

Ранее в марте сообщалось, что среди заболевших в ОАЭ оказались двое россиян. Случаи заболевания COVID-19 в стране связаны с проведением велогонки "Тур ОАЭ", которая была отменена за два этапа до конца из-за положительных тестов на коронавирус у двоих итальянцев.