Две израильских авиакомпании отменят все рейсы из-за коронавируса

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Вторая в Израиле авиакомпания Arkia, а также Israir Airlines объявили, что отменяют все международные рейсы после того, как правительство обязало всех приезжающих из-за границы самоизолироваться на две недели. Об этом пишет Jerusalem Post.

Топ-менеджмент Arkia назвал введенные ограничения "смертельным ударом" для национальной авиации.

Israir отменит рейсы до конца месяца, но ей придется вернуть в страну около 5000 своих пассажиров.

Национальный перевозчик El Al объявил, что продолжит международные перевозки, несмотря на ограничения, так как считает это вопросом национальной ответственности. Ранее авиакомпания отменила рейсы в Италию, Китай, Гонконг, Таиланд, Сан-Франциско и отложила запуск новых маршрутов в Чикаго, Дюссельдорф и Токио до начала июля или конца августа.

9 марта премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении объявил, что теперь любой прибывающий в Израиль будет должен сесть на двухнедельный домашний карантин из-за коронавируса. Неграждане Израиля при этом должны будут доказать, что им есть где проходить карантин, иначе их не пустят в страну.

На утро 10 марта в Израиле было 50 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.