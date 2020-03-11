Россияне не смогут получать визы по прилете в Таиланд из-за коронавируса

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Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Таиланд для предотвращения распространения коронавируса с 10 марта отменил возможность получения визы по прилете для граждан 18 стран, в том числе России, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра внутренних дел.

В списке также Китай, Бутан, Болгария, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Вануату, Папуа Новая Гвинея, Румыния, Саудовская Аравия и Узбекистан. Ранее для граждан этих стран действовал режим, при котором визу можно было получить при предъявлении национального паспорта в аэропорту.

Кроме того, из-за коронавируса отменен безвизовый въезд для граждан Италии, Гонконга и Южной Кореи. В Таиланде безвизовый режим действует для граждан 45 стран.

К 11 марта число случаев заражения коронавирусом в Таиланде достигло 59, двое заболевших - сотрудники аэропорта Бангкока Суварнабхуми.