Конгресс в Вене с участием РЖД перенесен на осень из-за COVID-19

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Международный железнодорожный конгресс 2020 (International Railway Congress 2020, ICR2020) перенесен на осень.

Соответствующее решение принято в соответствии с официальным постановлением Федерального правительства Австрии, "после анализа информации о распространяющейся эпидемии коронавируса", говорится на сайте форума.

"Прежде всего, мы проанализировали рекомендации австрийских органов здравоохранения по проведению массовых международных мероприятий, и вместе с нашими партнерами OBB (Osterreichische Bundesbahnen, Австрийские федеральные железные дороги - ИФ) и ОАО "Российские железные дороги" пришли к выводу, что перенос конгресса - это лучший способ гарантировать безопасность нашим участникам и отраслевым партнерам", - отмечается в заявлении.

"Регистрация на ICR2020 открыта, подтвержденные регистрации на мероприятие действительны до объявления новой даты. Мы сообщим о новых датах и местах проведения мероприятий конгресса в ближайшее время. Большинство наших партнеров уже заявили о поддержке (идеи проведения - ИФ) IRC2020 осенью", - уточняют организаторы.

ICR2020 должен был пройти 26-27 марта в Федеральной палате экономики Австрии. Участие в конгрессе планировали принять 600 участников из 50 стран мира. В рамках шести сессий предполагались выступления 40 спикеров.

Во вторник, 10 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о запрете на массовые мероприятия с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении. Ограничения будут действовать до начала апреля, они призваны остановить распространение в стране коронавируса.

Первые случаи заражения коронавирусом в Австрии были зафиксированы в конце февраля. По данным австрийского Минздрава на среду, 11 марта, общее число инфицированных достигло 206 человек.