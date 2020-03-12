Офис Зеленского заявил о необходимости "в кратчайший срок" завершить обмен пленными

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе в Минске, на котором присутствовали руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, введения "Консультативного совета".

Как сообщает Офис президента Украины на своей странице в фейсбуке, стороны договорились представить в ТКГ перечень лиц, подлежащих взаимному освобождению, "имея в виду необходимость завершения указанных освобождений в кратчайшие сроки".

В сообщении также указано, что ТКГ решила внести "Консультативный совет" в составе политической подгруппы ТКГ, и данное решение будет подписано после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии о выполнении договоренностей, достигнутых во время саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

В свою очередь Козак сообщил журналистам, что стороны конфликта на Украине рассчитывают найти решения по обмену удерживаемыми лицами до конца марта.

"Чтобы не быть чрезмерно оптимистичным, скажу, что да, такая надежда есть", - заявил Козак, отвечая на вопрос, может ли состояться обмен удерживаемыми лицами в марте.

По его словам, на заседании ТКГ стороны договорились в течение недели верифицировать всех лиц, которые готовы участвовать в обмене, после чего он может состояться.

"Сегодня мы договорились что в течение недели окончательно список будет верифицирован. Я очень надеюсь, что нам удастся до конца марта найти конкретные решения по обмену этими лицами", - добавил Козак.

Ранее замруководителя администрации президента РФ рассказал о новом механизме урегулирования конфликта в Донбассе. По сообщению МИД самопровозглашенной ДНР, на заседании ТКГ в Минске в среду была достигнута договоренность о создании площадки для прямого диалога самопровозглашенных республик и Киева.