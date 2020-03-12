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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:57

15 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае за сутки

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 11 смертей вследствие заражения коронавирусом COVID-19 и 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3 169, заболевших - 80 793.

В провинции Хубэй зафиксировано восемь новых больных, 10 случаев смерти, из них семь - в административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания. Один человек скончался в провинции Шэньси.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,056 тыс. человек, (в Ухане - 2,430 тыс.), заболели 67,781 тыс. (в Ухане - 49,986 тыс.). По состоянию на утро четверга, более 50 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране шесть приходятся на прибывших из-за рубежа, три выявлено в провинции Гуандун, два - в провинции Ганьсу и один - в провинции Хэнань. Всего насчитывается 85 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 14,8 тыс. человек, состояние 4,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 62,8 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 187 случаев заболевания: в Гонконге - 129 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 48 (один случай смерти).

Всего в мире насчитывается 122 411 зараженных коронавирусом, число жертв инфекции достигло 4 578, выздоровели более 65 785 человек, свидетельствуют подсчеты газеты South China Morning Post.

Китай Хубэй

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