Ученые выяснили, что зараженный COVID-19 может распространять вирус более месяца

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Люди, зараженные коронавирусом COVID-19, могут распространять вирус далее в период до 37 дней после заражения, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, которое опубликовано в медицинском журнале The Lancet.

Авторы исследования отмечают, что эти выводы имеют "важное значение и для лиц, принявших решение самоизолироваться, и для указаний в отношении длительности антивирусной терапии". К этим результатам ученые пришли на основе анализа историй болезни и лабораторных данных 191 пациента в КНР, заболевших COVID-19, в том числе, 54 скончавшихся.

Исследователи напомнили, что только у трети людей, болевших атипичной пневмонией SARS, вирус оставался активным в дыхательных путях в течение четырех недель после заражения.

В данный момент, как указывает Bloomberg, рекомендуемый срок карантина для лиц, предположительно зараженных коронавирусом, составляет 14 дней.

По состоянию на 12 марта, в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных коронавирусом, более 4,6 тыс. скончались.