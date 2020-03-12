Первый из заболевших коронавирусом в Белоруссии выписан из больницы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Из больницы выписан первый пациент, у которого диагностировали коронавирус в Белоруссии, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения страны в четверг.

Ранее глава этого ведомства Владимир Караник сообщил о четырех выздоровевших от коронавируса в республике. Предполагалось, что все они будут еще некоторое время находиться под наблюдением врачей, как того требует медицинский протокол. Однако анализы на коронавирус всех четверых уже отрицательные, заверили медики.

Всего в Белоруссии, по состоянию на 12 марта, коронавирус был диагностирован у 12 пациентов. Первый случай инфицирования COVID-19 был зафиксирован в конце февраля, зараженным оказался студент белорусского вуза, гражданин Ирана.