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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Словакия закрылась для иностранцев и остановила пассажирское сообщение

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Словакия из-за коронавируса с 13 марта запретила въезд на свою территорию всем иностранным гражданам без разрешения на постоянное или временное проживание в этой стране. Пассажирское железнодорожное сообщение со страной приостановлено, сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Эпидемия коронавируса

Ведомство сослалось на уведомление, которое получил Чопский пограничный отряд.

Въехать в Словакию теперь могут только граждане страны или лица с видом на жительство.

Украинские пограничные пункты на границе со Словакией продолжают работать в обычном режиме.

На утро 13 марта в Словакии был зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом.

Словакия Украина

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